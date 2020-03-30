Macaristan'da acil durum yasası parlamentoda kabul edildi

Macaristan'da, koronavirüse karşı tedbir amacıyla hazırlanan acil durum yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

199 sandalyeli Ulusal Meclise sunulan yasa tasarısı, 53 ''hayır'' oyuna karşı 137 ''evet'' oyuyla kabul edildi. Bundan böyle ükümet ''acil durum'' süresince kanun hükmünde kararname çıkarabilecek, bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilecek ve asılsız haber yayanlar 1 ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek. Muhalefet partileri tasarıya; hükümete ''Sınırsız süre her şeyi yapabilme gücü'' verdiği gerekçesiyle destek vermedi. Euronews Türkçe

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