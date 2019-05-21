Maduro’dan seçim teklifi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis’in (AN) yenilenmesi için erken seçim çağrısı yaptı.

Aylardır derin siyasi kriz yaşayan Venezuela’da, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları, Maduro’nun yüzde 68’le kazandığı seçimlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mitingte buluştu. Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores önünde gerçekleştirilen mitingte konuşan Maduro, ülkedeki krizin ana noktasını oluşturan muhalif AN’nin yenilenmesi için seçimlere gitmeyi teklif etti. Maduro, “Son 5 yıldır meşrûiyeti bulunmayan yegâne yasama organını meşrulaştıracağız. Ulusal Meclis için erken seçime gidelim ve kimin halk desteğine sahip olduğunu görelim. Bakalım kimin halkta karşılığı var, bakalım kim kazanacak.” diye konuştu. AA

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