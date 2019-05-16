Maduro: Demokrat muhaliflerle görüşüyoruz

Aylardır derin bir siyasi krizden geçen Venezuela’da hükümet, çözüm için Norveç’te "demokrat" muhaliflerle masaya oturulduğunu açıkladı.

Venezuela'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Jorge Valero, "Hükümetin diyaloğa her zaman açık olduğunu, yalnız bunun ABD ile bağlantısı olmayan 'demokrat' muhaliflerle mümkün olabileceğini" açıkladı.

Valero, muhalif lider Juan Guaido'nun müzakerelerde yer almadığının altını çizerek, “Demokratik olarak sınıflandırılabilecek bir muhalefet var ve ABD imparatorluğunun kuklaları olanlar var" diye konuştu.

Müzakere heyetlerinde hükümetten İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ve Miranda Valisi Hector Rodriguez bulunuyor.

Muhalefeti ise eski milletvekilleri Gerardo Blyde ve Fernando Martinez Mottola ile eski Bakan Carlos Andres Perez tarafından temsil ediliyor.

Görüşmelerin ilerlemesi durumunda muhalefet heyetine Ulusal Meclis (AN) İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales’in de dahil olacağı belirtiliyor.

Venezuela aylardır durulmuyor

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.