Malezya, cuma namazlarına getirilen kısıtlamayı gevşetiyor

Malezya'da, Covid-19 salgını yüzünden, cuma namazlarına getirilen sınırlama gevşetiliyor.

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Mohamad Al-Bakri, başkent Kuala Lumpur’u içine alan eyaletteki camilerde, 30 kişiyi aşmamak şartıyla toplu cuma namazı kılınabileceğini açıkladı. Reuters’in aktardığına göre Zulkifli, diğer 12 eyalette yerel yönetimlerin duruma göre bu yönde kararlar alabileceğini bildirdi. AA ise ülkenin Johor ve Perak eyalet müftülüklerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, yarından itibaren eyalet genelinde imam ve cami görevlileri dahil en fazla 12 kişinin namaz kılabileceğini duyurdu. Toplu namaz için kısıtlı sayıda kişiye izin verilen eyaletlerde bu uygulama bayram namazı için de geçerli olacak. Malezya’da Covid-19 vakaları bugün 40 artarak 6 bin 819'a, virüs kaynaklı ölümler bir artışla 112'ye, iyileşen vaka sayısı ise 70 artarak 5 bin 351'e yükseldi. Euronews Türkçe

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