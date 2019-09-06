Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlara destek eylemi

40 STK, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararını protesto etti.

Malezya'da bir grup sivil toplum kuruluşu (STK) Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasına yönelik protesto düzenledi. Malezya Müslüman Gençlik Hareketinin (ABIM) önderliğinde başkent Kuala Lumpur'un merkez camilerinden Masjid Negara'nın avlusunda yapılan, 40 STK'nın iştirak ettiği eyleme katılanlar, Keşmir'deki Müslümanların haklarını savunan sloganlar attı. Tekbir ve dualar eşliğinde "Keşmir'in yanındayız", "Etnik temizliği durdur" ve "Keşmir'de işgale son ver" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, Hindistan hükümetinin bölgedeki Müslümanlara yönelik baskıcı tavırlarını kınadı. STK'lar adına konuşma yapan ABIM Genel Sekreteri Muhammed Faysal Abdülaziz, Hindistan hükümetinin insan hakları ve özellikle Müslümanların haklarına karşı tutumunun tüm dünyaca bilindiğini belirterek, "Hindistan'ın Keşmir'deki özel statüyü anayasadan kaldırmasıyla bölgedeki durum daha da kötüye gitmektedir." dedi. Konuşmanın ardından okunan ortak bildiride "Hindistan'ın bölgeye yasa dışı ordu konuşlandırması, bazı sivilleri tutuklayıp kaçırması ve bölgedeki Müslümanlara iletişim yasağı getirerek baskı kurma eylemlerini şiddetle eleştiriyoruz." ifadesi kullanıldı. Bildiride Birleşmiş Milletler'e (BM) bölgedeki gerilime acil müdahale çağrısı yapılarak, "Yaklaşık 70 yıldır Hindistan'ın bölgeyi yasa dışı işgalinin ardından BM, bölgeye güvenlik güçlerini göndermelidir." denildi. STK'lar Hindistan hükümetini, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesinin iptaline yönelik kararından geri adım atmaya çağırdı. AA

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