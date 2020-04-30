Malezya: Koronavirüsün mutasyonunu keşfettik

Malezya Genel Sağlık Direktörü Doktor Noor Hisham Abdullah, araştırmacıların ülkedeki Covid-19 vakalarının birinde mutasyona rastladığını söyledi.

Abdullah, Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde (IMR), ülkede yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) 120 Covid-19 vakasına yol açan çok daha bulaşıcı bir varyasyonunun keşfedildiğini açıkladı.

IMR, koronavirüs testlerinin yanında virüsün Malezya'daki vakalarda farklı bir türünün bulunup bulunmadığına dair araştırmalar da yürütüyor. Bu araştırmalar, virüsü izole edip kültürünü inceleyerek yapılıyor.

Abdullah, SARS-CoV-2'nin daha önce tanımlanan üç türünün Malezya'da tespit edildiğini belirtiyor.

Basın toplantısında konuşan Abdullah, "Bizdeki vakalar çoğunlukla virüsün Çin'in Vuhan kentinde görülen B tipine benziyor. Virüsün A tipi Amerika Birleşik Devletleri'nde, C tipiyse Avrupa'da görülen türler. 2. dalga Covid-19 vakaları hakkında daha fazla çalışma yapmalıyız. Şu an hâlâ izolasyon ve virüs üzerine araştırmalar yapıyoruz. 26. vakadaki virüsün 15. kodonunda mutasyon olduğunu keşfettik, bu da virüsü daha bulaşıcı yapıyor ve şimdiye kadar 120 kişiyi enfekte etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Malezya Sağlık Bakanlığı, Güney Kore'den satın alınan 50 bin hızlı antijen test kitinin teslimatını bekliyor. Abdullah, bakanlığın cumartesi günü 100 bin kit daha alacağını duyurdu.

Güney Kore'den satın alınan kitlerde testler 45 dakika gibi kısa bir sürede sonucu gösterebiliyor.