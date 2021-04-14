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14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Moderna aşısının yeni etki oranı açıklandı

14 Nisan 2021, Çarşamba 12:03
ABD'li ilaç şirketi Moderna, Kovid-19 aşısı ile ilgili elde edilen yeni verileri açıkladı.

Yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının virüse karşı korumada yüzde 90'dan fazla etkili olduğu ve aşının ikinci dozundan altı ay sonrasına kadar ciddi hastalıklara karşı yüzde 95'in üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Elde edilen yeni verilerin 9 Nisan’a kadar gerçekleşen 100’ü ağır olmak üzere 900’den fazla Kovid-19 vakası incelenerek elde edildiğini belirten Moderna, elde edilen verilen ön sonuçlar olduğunu, yıl boyunca asemptomatik enfeksiyona karşı etkililik ve antikorların kalıcılığına ilişkin güncellenmiş verileri paylaşacağını söyledi.

Moderna elde ettiği yeni verileri, New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir çalışmanın, Moderna aşısının neden olduğu antikorların ikinci dozdan altı ay sonra hala mevcut olduğunu gösterdikten sonra açıkladığı bildirildi.

TAM ONAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Açıklanan yeni veriler Moderna’yı Kovid-19 aşısı için ABD ilaç dairesinden tam onay almaya bir adım daha yaklaştırdı.

Halihazırda iki aylık olarak acil kullanım izni bulunan aşının tam onay alması için daha titiz bir inceleme sürecinden geçeceği belirtilirken onay alınması halinde Moderna, aşılarını doğrudan tüketicilere ve özel şirketlere satmaya başlayabileceği belirtildi.

Tam onay aldıktan sonra Moderna, çekimleri doğrudan tüketicilere pazarlamaya ve bunları ABD'deki bireylere ve özel şirketlere satmaya başlayabilir.

NTV

Etiketler: Moderna aşısı, etki oranı
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