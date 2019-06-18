"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Mursi'nin oğlu: Cenaze törenine izin verilmedi

18 Haziran 2019, Salı 13:38
Dün mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi sabaha karşı başkent Kahire'de defnedildi.

Reuters haber ajansına konuşan Mursi'nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi, Mısırlı yetkililerin babasının memleketi olan El Adva köyünde bir cenaze töreni düzenlenmesine izin vermediğini belirtti.

Mursi'nin avukatı ise Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada küçük bir cenaze töreni düzenlendiğini, törene Mursi'nin ailesinin katılımına izin verildiğini söyledi.

2012'de halkoyuyla Mısır Cumhurbaşkanı seçilen, 2013 yılında darbeyle görevine son verilen Mursi, 67 yaşındaydı ve tutuklu olarak yargılanıyordu.

Mursi'nin ailesi ve insan hakları savunucuları, eski Mısır cumhurbaşkanının tutukluluk şartlarının son derece kötü olduğunu savunuyor ve Mursi'nin ölümü konusunda bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıyor.

Ailesi, daha önce birçok kez tecritte tutulan, avukatlarıyla görüştürülmeyen Mursi'nin sağlık durumu konusunda kaygılı olduklarını dile getirmişti.

2013'te düzenlenen darbeyle devrilen Mursi, Mısır'da 'terör örgütü' ilan edilen Müslüman Kardeşler hareketine üye olmakla suçlanmış ve tutuklanmıştı.

Ülkede 2014'ten bu yana eski general Abdülfettah el Sisi Cumhurbaşkanlığı yapıyor.

BBC Türkçe

Etiketler: Mısır, Muhammed Mursi, cenaze
Okunma Sayısı: 585
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eski Interpol başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını kabul etti

    BM: Türkiye, 5 yıldır dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke

    'Rum kesimi , adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz'

    Avrupa Konseyi seçim öncesi YSK üyeleri ile görüşecek

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma planı

    Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

    Yavuz gemisi temmuz ayında sondaja başlayacak

    Temsilciler Meclisi ABD başkanının askeri güç kullanma yetkisini iptal etti

    DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

    Çin, 14 yıl sonra Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyaret gerçekleştirdi

    Moody's 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü

    Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

    TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına askeri takviye

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a demokrasi eleştirisi

    Uluslararası örgütlerden Mursi için tıbbi soruşturma çağrısı

    Tarih bu zulmü unutmayacak

    Mültecilerin sorunları unutulmasın

    Cumhurbaşkanına yetki kısıtlaması

    İmamoğlu: 23 Haziran'da sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Finale doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetme psikozu
    Ahmet BATTAL

    Doğrucu Davud’un yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçimin yenilenmesi anaforu...
    Genel

    Tarih bu zulmü unutmayacak
    Risale-i Nur'dan

    Asayişi bozamamalarının en büyük sebebi
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhirette idarecilerin durumu
    Faruk ÇAKIR

    Kur’ân oku bizim için
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.