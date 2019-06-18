Mursi'nin oğlu: Cenaze törenine izin verilmedi

Dün mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi sabaha karşı başkent Kahire'de defnedildi.

Reuters haber ajansına konuşan Mursi'nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi, Mısırlı yetkililerin babasının memleketi olan El Adva köyünde bir cenaze töreni düzenlenmesine izin vermediğini belirtti. Mursi'nin avukatı ise Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada küçük bir cenaze töreni düzenlendiğini, törene Mursi'nin ailesinin katılımına izin verildiğini söyledi. 2012'de halkoyuyla Mısır Cumhurbaşkanı seçilen, 2013 yılında darbeyle görevine son verilen Mursi, 67 yaşındaydı ve tutuklu olarak yargılanıyordu. Mursi'nin ailesi ve insan hakları savunucuları, eski Mısır cumhurbaşkanının tutukluluk şartlarının son derece kötü olduğunu savunuyor ve Mursi'nin ölümü konusunda bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıyor. Ailesi, daha önce birçok kez tecritte tutulan, avukatlarıyla görüştürülmeyen Mursi'nin sağlık durumu konusunda kaygılı olduklarını dile getirmişti. 2013'te düzenlenen darbeyle devrilen Mursi, Mısır'da 'terör örgütü' ilan edilen Müslüman Kardeşler hareketine üye olmakla suçlanmış ve tutuklanmıştı. Ülkede 2014'ten bu yana eski general Abdülfettah el Sisi Cumhurbaşkanlığı yapıyor. BBC Türkçe

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