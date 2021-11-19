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19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

NATO'dan Rusya'ya çağrı: Ukrayna sınırındaki gerilimi tırmandırmayın

19 Kasım 2021, Cuma 15:41
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya, Ukrayna sınırındaki gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Stoltenberg, Berlin'de Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO'nun, Ukrayna sınırındaki durumu yakından izlediğini söyledi.

Kiev'i desteklemeye devam edeceğini belirten Stoltenberg, "Ukrayna sınırlarına yakın büyük ve olağandışı bir Rus kuvvetleri yoğunluğu görüyoruz. Rusya'yı şeffaf olmaya, bir gerilimi tırmandırmamaya, Ukrayna ile sınırlar boyunca gerilimi azaltmaya ve yardım etmeye çağırıyoruz." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın sınıra yakın bölgelerdeki askeri hareketliliği konusunda şeffaflık göstermesinin aciliyet arz ettiğini vurgulayarak, "NATO durumu yakından izliyor, Ukrayna'ya siyasi ve pratik olarak destek sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun siyasi ve askeri olarak güçlü bir Almanya'ya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Bu aynı zamanda ülkeyi korumak için tüm becerilere sahip bir Alman ordusuna ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

Başbakan Merkel de, Rusya'nın bölgedeki son askeri faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Sorunlara rağmen Rusya ile diyaloğun kopmaması gerektiğini söyleyen Merkel, "NATO ile Rusya arasındaki diyaloğu her zaman destekledim. NATO ile Rusya arasında büyük farklılıklar olsa da birbirimizle konuşmaya devam etmenin her zaman daha iyi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kırım'ı yasadışı olarak ilhak etmesinin ardından Mart 2014'ten bu yana Ukrayna'nın doğu bölgelerinde ihtilaf sürüyor.

Batılı ülkeler, Rusya'yı ayrılıkçılara askeri destek sağlayarak bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçluyor.

AA

Etiketler: NATO, Rusya, çağrı, Ukrayna sınırı, gerilim
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