NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanacak

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacak.

İki gün sürecek toplantı, TSİ 19.00 civarında NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında başlayacak. Toplantının açılışını, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak açıklamalarıyla yapacak. Ardından bakanlar akşam yemeğine geçecek. Oturumlar yarın da devam edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak. AA

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