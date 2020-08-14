Netanyahu Mısır, Umman ve Bahreyn’e teşekkür etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten ötürü Mısır, Umman ve Bahreyn’e teşekkür etti.

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye ve Umman ile Bahreyn hükümetlerine BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu ayrıca, söz konusu anlaşmanın “barış” çemberini genişleteceğini ve tüm bölgeye fayda sağlayacağını ileri sürdü.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ile BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe’nin söz konusu anlaşmaya varılması konusunda önemli rol oynadıkları belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu’nun Dermer ile Uteybe’ye özellikle teşekkür ettiği vurgulandı.