Nicolas Maduro İran'a gidecek

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ‘çok yakında’ çeşitli anlaşmalar yapmak üzere İran’a gideceğini duyurdu.

İspanyol televizyon kanalına konuşan Maduro, “İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yaptığı davet üzerine çok yakında Tahran’a gideceğim. Burada görüşmelerde bulunup, iş birliği sürecini birlikte hızlandıracağız.” dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile iki telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Maduro, iki ülke arasında yeni projeler konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti. Maduro, ziyaretin tam tarihi ve anlaşmaların içeriği konusunda ise bilgi vermedi. Euronews Türkçe

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