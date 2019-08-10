"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Pakistan'dan Hindistan'ın ''Cammu Keşmir'' kararı sonrasında önemli adım

10 Ağustos 2019, Cumartesi 19:48
Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya aldı.

Pakistan Başbakanı İmran Khan liderliğinde yapılan kabine toplantısının ardından Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile ikili ticari ilişkilerin ivedilikle askıya alındığı belirtildi.

 

"Federal hükümet, Hindistan ile ikili ticari ilişkileri derhal geçerli olmak üzere yeni bir talimata kadar askıya almaktan memnuniyet duyar." ifadesine yer verilen açıklamada, Hindistan, ithalat ve ihracatın yasak olduğu ülkeler listesine eklendi.

Söz konusu yasak, daha önce sadece Pakistan'ın diplomatik ve ticari ilişkisinin olmadığı İsrail'e uygulanıyordu.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cammu Keşmir açıklaması

Cammu Keşmir kararları hakkında bir açıklama da Modi'den

"Yaşanacak bir olayda Hindistan suçu yine bize atamasın"

'Cammu Keşmir' ile ilgili Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Pakistan ile Hindistan arasındaki tren seferleri durduruldu

Hindistan Keşmir'de gerilimi tırmandırıyor: 500 kişi gözaltına alındı

Pakistan'dan BM'ye ''Keşmir'' mektubu

Pakistan, Hindistan'dan İslamabad büyükelçisini geri çekmesini istedi

'Hindistan'a müdahale edilmezse kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

Keşmir çözüm bekliyor

***

AA

Etiketler: pakistan, hindistan, cammu keşmir
Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'dan Hindistan'ın ''Cammu Keşmir'' kararı sonrasında önemli adım

    Bayram arefesinde de İdlib'de kan akmaya devam ediyor

    'Kim özür diledi ve görüşmek istiyor'

    Hong Kong'da tansiyon düşmüyor

    Bayram arifesinde üzücü kazalar

    Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak?

    YÖK'ten vakıf üniversitelerine: Reklama değil Ar-Ge'ye harca

    Uzmanlardan 'eyyam-ı bahur' sıcakları uyarısı

    Hulusi Akar'dan Kıbrıs açıklaması

    Kuzey Kore füze denemesi yaptı

    İSPARK'tan otogar otoparkında düzenleme çalışmaları

    Hamaney Yüzyılın Anlaşmasını 'komplo' olarak nitelendirdi

    Erdoğan'dan bayram mesajı

    Türkiye'den ateşkes çağrısına destek

    Milli gelir eriyor

    Malatya Belediyesi misafirlere 11.4 milyon lira harcadı

    Mahkeme iptal kararı vermişti: Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün inşasına devam ediliyor

    Dualar dünya barışı için

    Bayramları, sosyal medyadan kutluyoruz

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL uygulamaları yargıya açılmalı...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Burukluk ve ümit iç içe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân, kâinat ve insan sırları
    Yasemin YAŞAR

    Aynı yere bakıp farklı konuşanlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî tartışmanın olmadığı nice bayramlara
    Faruk ÇAKIR

    İki taraf da kazansın
    Genel

    Mahkeme iptal kararı vermişti: Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün inşasına devam ediliyor
    Mehmet ÇETİN

    Beş dehşetli hücuma mukabele etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.