Rusya: Odessa'yı biz vurduk

Rusya, Odessa limanındaki füze saldırısını üstlendi, 'sadece askeri hedeflerin vurulduğunu' savundu İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında varılan 'tahıl koridoru' anlaşmasından bir gün sonra, Ukrayna'nın önemli liman kentlerinden Odessa patlamalarla sarsıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'yı saldırıdan sorumlu tutarak, limandaki ambarların kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "sadece askeri hedeflerin vurulduğunu" savundu. Ukrayna ordu yetkililerinden Natalya Humenyuk, "Limanın altyapısında ciddi bir hasar yok. Oldukça pahalı füzeler kullanılmış, bunlar çok sık olarak kullanılmıyor. İsabet güçleri çok yüksek. Dolayısıyla bilerek limana ateşlenmişler" dedi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Cumartesi günü, Rusların saldırıyı kabul etmediklerini açıklamıştı. Kiev'den saldırıya rağmen tahıl ihracatı için hazırlıkların devam ettiği açıklaması geldi. Cuma günü varılan anlaşmada, Rusya, tahıl ihracatında kullanılacak limanları hedef almamayı taahhüt etmişti. Saldırı Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya ve İtalya tarafından kınandı.

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