Salgın bitmek üzereyken bir ebola vakası daha görüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine iki gün kala yeni Ebola vakası görüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, son vakanın iyileşmesinin üzerinden 40 gün geçtikten sonra ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yeni bir vaka tespit edildi. Beni bölgesindeki enfekte kişinin 26 yaşında bir erkek olduğu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Ebola'yla mücadele ekiplerinin bölgede vakayla teması olan kişileri belirlemeye çalışıldığı öğrenildi. KDC, son vakanın iyileşmesinin üzerinden 42 gün geçtikten sonra 12 Nisan'da salgının bittiğini duyurmaya hazırlanıyordu. Euronews Türkçe

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