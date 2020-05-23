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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Salgın döneminde orman katliamı arttı'

23 Mayıs 2020, Cumartesi 16:23
Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) araştırmasına göre Koronavirüs döneminde ağaç katliamı yüzde 150 arttı. 18 ülkede yapılan araştırmada mart ayında tropikal ormanların yüzölçümü 6 bin 500 kilometrekare azaldı.

Maryland Üniversitesi’nin uydu kayıtları üzerinden topladığı verilerin incelenmesiyle yapılan araştırma ağaç katliamının yüzde 150 artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre ağaç katliamındaki en büyük artış Güney Amerika ülkelerinde kaydedildi. Bu ülkeler mart ayında 220 bin hektar orman kaybetti ki bu 2017-2019’un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 167 artışa tekabül ediyor.

İkinci büyük yok oluş yüzde 152 artış ile Afrika ülkelerinde görüldü. İncelenen altı Afrika ülkesinde Mart 2020’de 123 bin hektar alan orman yok oldu. Asya’da büyüteç altına alınan ülkeler ise toplam 300 bin hektardan daha fazla orman kaybı yaşadı. Bu da söz konusu zaman dilimiyle karşılaştırıldığında yüzde 155 artış demek.

WWF’nin bölge uzmanlarının aktardığına göre Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Peru, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun ve Malezya’da korona için alınan siyasi tedbirler nedeniyle ormanlar daha büyük tehdit altında. Korona ile mücadele döneminde bu ülkelerde ormanların korunması ve denetimi kısıtlı biçimde yapılabildiğinden ağaçların yok edilmesi ve ormanlık alana el konulması kolaylaştı ve de arttı.

Etiketler: salgın dönemi, orman katliamı
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