Slovenya Başbakanı istifa edecek

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, istifa edeceğini açıklayarak erken genel seçim çağrısında bulundu.

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec “hükümetin önemli bazı yasaları çıkaracak güce sahip olmadığını” ifade ederek istifa edeceğini açıkladı. Ülkede 2018 yılında yapılan genel seçimin ardından kurulan hükümette başbakanlık görevini yürüten Sarec, erken seçim çağrısında bulundu. Bugün istifa mektubunu Meclis'e sunması beklenen Sarec, erken seçimde yeniden seçilmesinin ardından görevini yerine getireceğini dile getirdi. Sarec gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Bu koalisyon hükümeti ile halkın beklentilerini karşılayamıyoruz” ifadesini kullandı. Slovenya’da halkın 2022 yılında sandık başına gitmesi bekleniyordu. Slovenya'da 5 merkez sol partiden oluşan hükümet, Eylül 2018'de kurulmuştu.

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