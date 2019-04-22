Sri Lanka'daki saldırılarda 2'si Türk 35 yabancı uyruklu kişi öldü

Sri Lanka'da Paskalya gününde 8 ayrı noktaya düzenlenen terör saldırılarında 2'si Türk 35 yabancı uyruklu kişinin öldüğü bildirildi.
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Sri Lankalı yetkililer, Kochchikade'de St. Anthony, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri, başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinin yanı sıra banliyölerdeki bir konukevi ve üst geçide düzenlenen 8 bombalı saldırıda ölenler arasında 35 yabancı ülke vatandaşı olduğunu açıkladı.
Sri Lanka makamları, ölenlerin kimliklerine dair bilgi vermezken, aralarında İngiltere, Danimarka, Hollanda, Portekiz Hindistan, Çin, Avustralya ve Türkiye'nin olduğu ülkeler saldırıda vatandaşlarının öldüğünü doğruladı.
İngiltere'nin Sri Lanka Büyükelçisi Manisha Gunasekera, 2'si ABD ve İngiltere çifte vatandaşı, toplam 8 İngiliz vatandaşının öldüğünü bildirdi.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı 3, Portekiz makamları da 1 vatandaşının saldırılarda öldüğünü doğruladı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok 1, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj da 3 vatandaşının öldüğünü açıkladı.
Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, 1 Çin vatandaşının, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise 2 Avustralyalının terör saldırılarında öldüğünü duyurdu.
2 Türk vatandaşı öldü
Türk Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un da öldüğü bildirdi.
AA