Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka’da vefat eden Türk vatandaşlarının isimlerini paylaştı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik." açıklamasında bulundu.

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