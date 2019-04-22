Sri Lanka diken üstünde: Kolombo'da 87 bomba fünyesi bulundu!

Paskalya gününde aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya terör saldırıları düzenlenen Sri Lanka'da başkent Kolombo'da 87 adet bomba fünyesi bulunduğu bildirildi.

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