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'Suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıracak' yasa tasarısı süresiz askıya alındı

15 Haziran 2019, Cumartesi 11:34
Hong Kong Başbakanı Carrie Lam, 'suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıracak' yasa tasarısının hükümeti tarafından süresiz olarak askıya alındığını açıkladı. Günlerce süren dev protestoların ardından LegCO yasa tasarısının görüşmeleri askıya almıştı.

Hong Kong Lideri Carrie Lam, yasada yapılacak değişiklik için sunulan tasarıyı geri çekmeyi reddediyordu. Ancak yerel medyaya yansıyan haberlere göre; son günlerde danışmanları, Lam’a tasarıyı askıya alma yönünde tavsiyede bulundu.

Hong medyasına yansıyan iddialar, bizzat Carrie Lam tarafından basın toplantısıyla doğrulandı. Lam, yasa taslağının süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Yasanın toplumda ciddi ölçüde ayrışma oluşturduğunu aktaran Lam, hükümet içinden “durup düşünmesi” yönünde çağrılar aldığını belirtti. 

Carrie Lam, yasa tasarısının yasama yılı sona ermeden parlamentodan geçirilmesi yolundaki aciliyetin “muhtemelen artık var olmadığını” da sözlerine ekledi.

YASAYA NEDEN GÜNDEME GELDİ?'

Hong Kong Yönetimi bu yasa değişikliği teklifini spesifik bir olayın ardından gündeme getirdi. İddiaya göre; 19 yaşında Hong Kong'lu bir adam, geçen yıl şubat ayında Tayvan'da tatil yaparken 20 yaşındaki hamile kız arkadaşını öldürdü.

Akabinde zanlı Hong Kong'a kaçtı. İki bölge arasında iade anlaşması olmadığı için de şahıs Tayvan'a sınırdışı edilemedi.

LegCO isimli söz konusu tasarı yasalaşırsa, cinayet ve tecavüz gibi suçlarda anakara Çin ile Tayvan ve Makau yönetimleri, Hong Kong’dan suçlu ya da suçluların iadesi için talepte bulunabilecek. Talepler, topyekûn değil, vaka bazında değerlendirilerek karara bağlanacak.

NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Sınırdışı yasasında yapılması planlanan değişiklikleri eleştirenler, Çin'e iade edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan, uluslararası standartlardan uzak ve muhalifleri takibat altına alan hukuk sistemi içinde haklarını aramak zorunda bırakılacağını dile getiriyor.

Hong Kong Yönetimi ise tasarının yasal boşlukları doldurarak, kentin suçlular için güvenli bir liman olmasının önüne geçeceğini savunuyor.

Etiketler: Çin, Hong Kong, yasa, tolum
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