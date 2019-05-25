Sünni vekiller Hamaney'e mektup yazdı

İran Meclisindeki Sünni milletvekilleri, devlet televizyonunda Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'a yönelik hakaretlerle ilgili ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazdı.

İran Meclisindeki Sünni milletvekilleri, ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazarak devlet televizyonunda Sünnilere yönelik hakaretlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

İran Meclisindeki Sünni Grubu 17 milletvekilinin imzasıyla Hamaney'e gönderilen mektupta, devlet televizyonunun yayınında Sünnilere hakaret edildiği belirtildi.

Hamaney'in "Kim bilerek ya da bilmeyerek Sünnilere ya da Şiilere hakaret ederse düşmanın paralı askeridir." sözlerinin hatırlatıldığı mektupta, "Hz. Hasan'ın doğum günü için düzenlenen ve devlet televizyonunda canlı yayınlanan programda Ehli Sünnet inancına ve mukaddesatına açık hakaretler içeren ve Müslümanların birliğini bozucu sözler kullanılmıştır." denildi.

Mektupta Hamaney'e hitaben "Zatı alinizin niyet ve tavsiyeleriyle çelişki arz eden bu hakaretler, ülkedeki Ehli Sünnet camiasında büyük endişelere yol açmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sünni temsilciler, Hamaney'den konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını ve bunun kamuoyuyla paylaşılması için talimat vermesini talep etti.