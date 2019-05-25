"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Sünni vekiller Hamaney'e mektup yazdı

25 Mayıs 2019, Cumartesi 17:56
İran Meclisindeki Sünni milletvekilleri, devlet televizyonunda Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'a yönelik hakaretlerle ilgili ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazdı.

İran Meclisindeki Sünni milletvekilleri, ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazarak devlet televizyonunda Sünnilere yönelik hakaretlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

İran Meclisindeki Sünni Grubu 17 milletvekilinin imzasıyla Hamaney'e gönderilen mektupta, devlet televizyonunun yayınında Sünnilere hakaret edildiği belirtildi.

Hamaney'in "Kim bilerek ya da bilmeyerek Sünnilere ya da Şiilere hakaret ederse düşmanın paralı askeridir." sözlerinin hatırlatıldığı mektupta, "Hz. Hasan'ın doğum günü için düzenlenen ve devlet televizyonunda canlı yayınlanan programda Ehli Sünnet inancına ve mukaddesatına açık hakaretler içeren ve Müslümanların birliğini bozucu sözler kullanılmıştır." denildi.

Mektupta Hamaney'e hitaben "Zatı alinizin niyet ve tavsiyeleriyle çelişki arz eden bu hakaretler, ülkedeki Ehli Sünnet camiasında büyük endişelere yol açmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sünni temsilciler, Hamaney'den konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını ve bunun kamuoyuyla paylaşılması için talimat vermesini talep etti.

AA

Etiketler: Sünni, vekil, Hamaney
Okunma Sayısı: 387
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Alman siyasetçilerden aşırı sağ uyarısı

    Çipras'tan Türkiye ve Ege açıklaması

    'Körfez tehlikeli bir noktada'

    Sünni vekiller Hamaney'e mektup yazdı

    Vatandaşlarına göre İngiltere krizde

    Orucunu açsın diye oyun durdu

    'ABD'nin asker gönderme kararı tehlikeli'

    ''Suudi Arabistan'ın bu iddiaları yalanlamaması endişelerimizi artırmıştır''

    Marmara Denizi'nde deprem

    Şehit Köklü ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Belediye başkanı cinayetinde 3 tutuklama kararı

    ABD'nin '1500 asker gönderme' kararının detayları ortaya çıktı

    Bakan Koca'dan hekimlerin askerlik yükümlülüğüne ilişkin açıklama

    Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    YSK, demokrasi duvarını yıktı

    Bir tarih hazinesi: Büyük Ömer Camii

    Türkiye’de gençler mutsuz

    Fransa'nın Lyon kentinde son durum?

    AB: Yargıdaki siyasî baskı kalkmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AB: Yargıdaki siyasî baskı kalkmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslamîlik endeksi ve acı gerçekler
    Ahmet BATTAL

    Beni Ukrayna idarecilerine emanet ediniz!
    Genel

    Kimse bu şartlarda yatırım yapmaz
    Süleyman KÖSMENE

    İtikâflı günler başlıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hukuk, vicdan, demokrasi (2)
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün ve şükürsüzlüğün göstergeleri
    Genel

    Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
    Kübra ÜNÜVAR

    Bir tarih hazinesi: Büyük Ömer Camii

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.