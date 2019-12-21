Suriye'de petrol ve doğal gaz tesislerine saldırı düzenlendi

Suriye'nin orta kesimlerindeki 3 tesisin insansız hava araçlarıyla hedef alındığı iddia edildi.

Suriye'nin Humus şehrinde, Beşşar Esed rejimine ait 3 petrol ve doğal gaz tesisine, insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki 3 tesisin insansız hava araçlarıyla hedef alındığı iddia edildi. Açıklamaya göre, Humus vilayetinde bulunan bir petrol rafinerisi ile iki doğal gaz tesisine İHA'lar ile aynı anda saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle Humus petrol rafinerisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Rejime ait Petrol Bakanlığı, tesislerdeki üretim birimlerinin saldırıda zarar gördüğünü ve çıkan yangınların söndürülmeye çalışıldığını duyurdu. Saldırıları üstlenen olmadı.

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