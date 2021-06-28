'Suriye’de tutsak 10 bin IŞİD militanı var'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye’deki Kürtlerin kontrol ettiği gözaltı kamplarında 10 bine yakın IŞİD militanı tutulduğunu belirterek, bu durumu “tahammül edilemez” olarak niteledi.

İtalya’nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'i aşkın ülke ile uluslararası organizasyondan temsilcilerin hazır bulunduğu “IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı”, Roma’da başladı.

Toplantının açılışında konuşan Bilinken, ABD’nin, IŞİD ile mücadeleye katılan koalisyon üyelerinden, bu örgüte katılan ve şu anda Suriye’de tutsak olan kendi vatandaşlarını ülkelerine geri almasını istediğini söyledi.

Blinken, “Bu durum tahammül edilemez, bunu süresiz olarak erteleyemeyiz,. ABD, aralarında koalisyon ortağı üyelerin de bulunduğu ülkelerden kendi vatandaşlarını gerekirse yargılamak üzere geri götürmelerini istemeyi sürdürecek.” dedi.

Blinken, IŞİD ile etkili mücadele için Irak ve Suriye dışında başta Afrika olmak üzere diğer bölgelerdeki tehditlerin de ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bugün önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade eden Blinken, "IŞİD’e karşı önemli başarılar elde edildi. Birlikte çalıştığımız için IŞİD’e karşı ilerleme kaydettik ama halen yapılacak pek çok şey var." diye konuştu.