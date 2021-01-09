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Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar başlıyor

09 Ocak 2021, Cumartesi 21:11
Suudi Arabistan Hava Yolları, Doha'ya uçuşların 11 Ocak Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.Suudi Arabistan Hava Yolları, 3,5 yıl aradan sonra Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşların 11 Ocak Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu. Hava yolları şirketinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suud Hava Yolları'yla pazartesi gününden itibaren Cidde ve Riyad üzerinden Doha'ya seyahat et." ifadeleri kullanılarak, ayrıntıya yer verilmedi. Katar Hava Yolları (Qatar Airways), 7 Ocak'ta Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlarına yeniden başladığını duyurmuştu. Şirket, Körfez bölgesinde Haziran 2017'de başlayan krizle Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlara ara vermişti.

Suudi Arabistan Hava Yolları, 3,5 yıl aradan sonra Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşların 11 Ocak Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Hava yolları şirketinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suud Hava Yolları'yla pazartesi gününden itibaren Cidde ve Riyad üzerinden Doha'ya seyahat et." ifadeleri kullanılarak, ayrıntıya yer verilmedi.

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), 7 Ocak'ta Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlarına yeniden başladığını duyurmuştu.

Şirket, Körfez bölgesinde Haziran 2017'de başlayan krizle Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlara ara vermişti.

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Katar, uçuş
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