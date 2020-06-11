Tamamen elektrikli bir uçağa uçuş lisansı verildi

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Pipistrel Aircraft tarafından geliştirilen tamamen elektrikli bir uçağa ilk kez uçuş lisansı verdiklerini duyurdu.

EASA direktörü Patrick Ky, "İlk kez bir elektrikli uçağın uçmasına izin veriyoruz ancak bu son olmayacak" dedi. Slovenyalı Velis Electro tarafından üretilen iki kişilik uçak, pilot eğitiminde kullanılacak. Söz konusu uçağın diğerlerine kıyasla çok daha 'sessiz ve temiz' olduğunu belirten Velis Electro şirket yetkilisi Ivo Boscarol "Uçuş izninin verilmesi bu yönde çalışmaları artıracak." dedi EASA elektrikli motor (E-811-268MVLC) taşıyan uçağa 3 yıldan az bir süre içinde onay verildiğini bildirdirdi. Elektrikli uçağın Avrupa semalarında uçabilmesine 18 Mayıs tarihinde onay verildiği açıklandı. Euronews Türkçe

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