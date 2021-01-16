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16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Tehlikeli hareket

16 Ocak 2021, Cumartesi 17:32
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Birleşik Komutanlık Planı’nda değişiklik yaparak İsrail’i Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının (EUCOM) yetki alanından çıkarıp Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yetki alanına dahil ettiğini açıkladı.

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci devam ederken ABD İsrail’in Orta Doğu’ya daha çok müdahil olacağı bir adım attı. Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD bugün Birleşik Komutanlık Planı’nda bir değişiklik yaptı. 2020 Birleşik Komutanlık Planı, İsrail’i ABD’nin Avrupa Komutanlığı sorumluluk alanından çıkarıp, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanına aldı.” ifadelerine yer verildi.  

İşte değerlendirme

Açıklamada atılan yeni adımla ilgili şu değerlendirmede bulunuldu: “İbrahim Ahitleri’nden (İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları) sonra İsrail ile Arap komşuları arasındaki tansiyonun azalması, Orta Doğu’daki ortak tehditlere karşı kilit ortakları bir araya getirmek üzere ABD’ye stratejik bir fırsat sağladı. İsrail ABD’nin önde gelen stratejik ortaklarından biridir ve bu adım İsrail ile Avrupalı müttefiklerimiz arasındaki güçlü iş birliği korunurken, ABD Merkez Kuvvetler bölgesindeki ortaklarımızla iş birliği için daha fazla fırsat sağlayacaktır.”

 

AA

Etiketler: tehlikeli hareket
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