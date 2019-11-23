Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı: 10 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 10 kişinin öldüğü, 25 kişininse yaralandığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada ölenler arasında aynı aileden 4 sivilin olduğunu bildirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı saldırıdan YPG'yi sorumlu tutarken Suriye Demoktatik Güçleri (SDG) sözcüsü saldırının sorumlusunun "Türkiye destekli paralı askerler" olduğunu söyledi. SDG sözcüsü Mustafa Bali sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kürtlerin çoğunu gönderdikten sonra, bu Kürt bölgesinde neredeyse bütün dükkanları ve evleri yağmalayan Türkiye destekli paralı askerler şimdi de sivil bölgelerdeki rastgele patlamalarla kalan Kürt nüfusu evlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığından akşam saatlerinde ayrıca, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklaması yaptı. Euronews Türkçe

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