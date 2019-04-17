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Time Dergisi'ne göre 'Yılın en etkili 100 ismi'

17 Nisan 2019, Çarşamba 20:46
Time dergisi, "Yılın Etkili 100 ismi"ni açıkladı. Listede, ABD Başkanı Trump, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Pakistan Başbakanı Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido listede dikkati isimler oldu.

Amerikan Time dergisi, "Yılın Etkili 100 ismi"ni açıkladı.

Time'ın her sene açıkladığı "Yılın en etkili 100 ismi" listesinde bu yıl liderler kategorisinde ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pakistan Başbakanı İmran Khan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Kongresinin en genç üyesi New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan yer aldı. 

Eski New Jersey Valisi Cumhuriyetçi Chris Christie, Trump'ın listeye girmesine ilişkin "Her modern ABD Başkanı dünyayı etkilemeye çalışır. Trump, bunu NATO ülkelerinin adil ödeme yapmamalarına karşı çıkarak, Çin ve diğer Kuzey Amerikalı komşularımızı daha adil ticaret anlaşmalarına zorlayarak ve İran ile nükleer anlaşmadan çekilerek yaptı." değerlendirmesini yaptı.

Christie, ABD Başkanı'nın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile masaya oturmasını da "Trump'ın en cesur adımı" olarak nitelendirdi.

"Ardern'in liderliği hepimize ilham oldu"

Örnek bir lider

Ardern bize bizi hatırlatıyor: “Selâmün aleyküm”

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından duruşuyla adından sıkça söz ettiren Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de liderler kategorisinde listede göze çarpan bir diğer isim oldu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Ardern için "Saldırıların ardından Ardern'in liderliği hepimize ilham oldu. Sadece silah kontrolü konusunda hızla eyleme geçmekle kalmadı, aynı zamanda tüm dünyaya ortak değerlerimiz hakkında güçlü bir mesaj gönderdi. Bizi bölmeye çalışanların asla başarılı olmayacağını, Yeni Zelanda'nın her zaman çeşitliliğini, açıklığını koruyacağı ve bununla mutlu olacağını belirtti." ifadesini kullandı.

Netanyahu ve Guaido da listede

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden, ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun da listede yer alması dikkati çekti. 

Yemenli insan hakları savunucusu Radya Al-Mutawakel, ABD'deki Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da listede kendine yer buldu.

AA

Etiketler: time
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