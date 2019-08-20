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20 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

'Trump ve Netanyahu'nun Filistin'deki gerçekleri saklamalarına izin veremeyiz'

20 Ağustos 2019, Salı 10:08
İsrail hükümeti tarafından Filistin'e girişi engellenen ABD Temsilciler Meclisi vekili Omar, "Trump ve Netanyahu'nun oradaki işgalin acımasız gerçeklerini bizden saklamalarına izin veremeyiz." dedi.

İsrail hükümeti tarafından Filistin'e girişi engellenen ABD Temsilciler Meclisi vekili Ilhan Omar ve Rashida Tlaib, diğer Kongre üyelerine seslenerek, Filistin'e gitmeleri ve "işgalin acımasız gerçeklerine" yakından tanık olmaları çağrısında bulundu.

Vekil Omar ve Tlaib, İsrail hükümetinin Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla kendilerine ülkeye giriş yasağı uygulamasına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Omar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümeti tarafından uygulanan söz konusu yasağın, kendilerini seçilmiş Kongre üyeleri olarak işlerini yapmaktan alıkoyduğunu ve kasıtlı yapıldığını ifade etti.

İsrail'e yardımları gözden geçirme çağrısı

ABD'li siyasetçilere İsrail'e yapılan finansal yardımı gözden geçirmeleri çağrısında bulunan Omar, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e, bölgedeki önemli bir müttefikimiz ve Orta Doğu'daki sözde 'tek demokrasi' olması sebebiyle yıllık 3 milyar dolardan fazla yardım yapıyoruz. Ancak seçilmiş Kongre üyelerini ülkeye sokmamak ve milyonlarca insanın hareket, düşünce ve kendi geleceğini saptama özgürlüğünü kısıtlamak, müttefikliğe ve demokratik bir ülkeye yakışan bir hareket değil. Şayet müttefikleri olarak İsrail'e yardım edeceksek, Netanyahu hükümetine Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri durdurmalarını ve Filistinlilere tüm hakları vermelerini istemeliyiz."

"İşgalin acımasız gerçeklerini bizden saklamalarına izin veremeyiz"

Öte yandan Kongredeki mevkidaşlarına seslenen Omar, kendilerine İsrail ve Filistin'e gitmeleri ve orada yaşananlara dair inceleme yapmaları çağrısında bulundu.

Omar, "Vekil olarak hepimizin bölgedeki gerçekleri kendi gözlerimizle müşahede etmekle sorumlu olduğumuza inanıyorum. Ülkemizin dış politikası ve gönderdiğimiz milyonlarca dolarlık yardımlara dair meclis soruşturması yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bununla beraber, Filistin'e gidebilmeleri durumunda her iki taraftan bir çok yetkiliyle görüşeceklerini ve "söylenmeyen gerçekleri sorgulayacaklarını" belirten Omar, diğer kongre üyelerinden bunları yapmalarını isteyerek, "Trump ve Netanyahu'nun oradaki işgalin acımasız gerçeklerini bizden saklamalarına izin veremeyiz." dedi.

Tlaib'den ziyaret iptali değerlendirmesi

Öte yandan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Filistin kökenli ABD'li vekil Tlaib'in, konuşma sırasında zaman zaman duygulandığı görüldü.

Tlaib, ailesi Filistin'de yaşamasına rağmen Netanyahu hükümetinin kendisini ülkeye sokmama girişimini "kasıtlı küçük düşürme çabası" olarak nitelendirdi.

Bununla beraber, İsrail'in aile ziyareti kapsamında kendisinin Filistin'e girişine izin vereceğini açıklamasına rağmen neden gitmediğine yönelik bir soruya cevap veren Tlaib, söz konusu kararı ailesi ile birlikte aldığını belirterek şunları söyledi:

"Ben özgürlük kuşuyum. Bu şartlar altında oraya giderek neden kafese gireyim? Seçimleri kazanarak büyükannemi başını havaya kaldırıp, gururlandırmışken, neden (İsrail'e) boyun eğeyim? Bu ziyareti iptal etme kararını sabah 3'te kendisi ve ailemin diğer fertleriyle yaptığım görüşme neticesinde aldım."

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, ABD, Ilhan Omar, Rashida Tlaib
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