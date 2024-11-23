UCM’nin kararı Filistin için dönüm noktası

23 Kasım 2024, Cumartesi 20:48
UCM’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması, uluslararası hukuk uzmanlarınca İsrailli yetkililerin hesap verebilirliği açısından dönüm noktası olarak görülüyor.
Karara güçlü destek: ‘Tutuklamak zorundayız’
Liverpool John Moores Üniversitesi Hukuk Profesörü Mariniello, kararın Filistinli mağdurlar için “tarihsel” nitelikte olduğunu belirterek, “Aynı zamanda 2009’dan bu yana uluslararası suçları belgeleyen ve UCM’ye kanıt sunan Filistin sivil toplum kuruluşları için de tarihsel bir adım.” dedi.
Kararın mahkeme açısından da önemine değinen Mariniello, “Bu karar, mahkemeye yönelik baskı ve tehditlere rağmen alındı. Bu da mahkemenin bu kadar zor bir bağlamda siyasi baskılara direnme kabiliyetini gösteriyor.” diye konuştu.
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