"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını desteklemeyen ülkelere AB'den tepki

24 Kasım 2024, Pazar 17:06
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine destek vermeyen ülkelere tepki göstererek, karara uyma çağrısı yaptı.

Batılı ülkeler İsrail’e silâh ambargosu uygulayabilir
UCM’nin kararı Filistin için dönüm noktası

Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen İsrail-Filistin konulu bir konferansta UCM'nin kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu, siyasi bir karar değil, bir mahkeme kararıdır. AB üye ülkelerinin güçlü desteğiyle oluşturulmuş uluslararası bir mahkemenin kararı." diyen Borrell, "Mahkeme Putin'e karşı tutuklama emri çıkarmaya karar verdiğinde birçok ses destekledi. Oldukça dikkat çekici olan bu seslerden bazıları bugün sessiz." ifadelerini kullandı.

Borrell, şöyle devam etti:

"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci olarak, üye ülkelerden UCM'yi desteklemelerini istiyorum. AB'ye üye ülkelerin mahkemenin kararını uygulamakla yükümlü olduklarını hatırlatıyorum."

AB'ye aday ülkelerden UCM'ye bağlı olmalarının istendiğini anımsatan Borrell, "AB'ye üye olmak isteyenlerin, mevcut üyelerin yerine getirmediği bir şeyi yapmak zorunda olması çok komik olacak. Bu yüzden UCM'nin desteklenmesi için sesimi yükseltmek istiyorum." diye konuştu.

ABD'li senatöre de tepki gösterdi

Borrell, şunları kaydetti:

"Bu sabah, bir ABD senatörünün mahkemeyle işbirliği yapan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulayacaklarını söylediğini duyduğumda dehşete kapıldım. Uluslararası mahkemeyle işbirliği yapan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulayacakları gerçekten inanılmaz."

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

Karara güçlü destek: ‘Tutuklamak zorundayız’
İki katil Brüksel'e gelmesi halinde de tutuklanacak
İki katilin tutuklanma kararına destek büyüyor
UCM, Katillerin ikisi hakkında tutuklama emri çıkardı
Borrell: Netanyahu hakkındaki tutuklama emri uygulanmalı
Netanyahu, Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacak
''Barışın seri katilisin''

AA

Okunma Sayısı: 346
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AFAD'dan 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu" kod uyarısı!

    UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını desteklemeyen ülkelere AB'den tepki

    Bolu-Ankara yolu ulaşıma kapandı

    UCM'nin Netanyahu kararından çok rahatsız olmuş!

    Fransa İslam Konseyi: Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emri bir umut ışığı

    Adalet nutuk atmakla gerçekleşmez

    Dünyada açlık, bizde israf var

    Bu sistem ekonomimizi felâkete sürükledi

    Batılı ülkeler İsrail’e silâh ambargosu uygulayabilir

    Ekonomik kriz ahlâkî yozlaşmaya yol açtı

    UCM’nin kararı Filistin için dönüm noktası

    Gazze’deki hastaneler hizmet veremeyecek durumda

    Sansür Yasası tutuklattı

    İç Anadolu'ya kuvvetli kar yağışı uyarısı

    ABD’den çifte standart

    Adalet mülkü perişan

    Karara güçlü destek: ‘Tutuklamak zorundayız’

    İstanbul’da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

    İki katil Brüksel'e gelmesi halinde de tutuklanacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir şafak fotoğrafı
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Cemaat ve hükûmet çarpıştığında -1
    Osman ZENGİN

    Hukuk, şahsa göre değişir mi?
    Ahmet BATTAL

    Manifestonuz nedir?
    Risale-i Nur'dan

    En büyük muallim ve en doğru rehber
    Genel

    Adalet nutuk atmakla gerçekleşmez
    Durmuş Ali İnci

    24 Kasım Öğretmenler Günü
    Mehmet KARA

    Anketlerle konuşabilmek!
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklar için harekete geçme vakti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.