UCM savcısı, 'Afganistan savaş suçları' soruşturması için yetki istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısı Karim Khan, mahkeme yargıçlarından Afganistan'daki savaş ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların yeniden başlatılması için acil izin istedi.

Ülkede yeni Taliban yöneticileri altında “artık gerçek ve etkili yerel soruşturma olasılığının olmadığını" belirten Khan, Taliban ve IŞİD'in Afgan kolu tarafından işlenen suçlara odaklanmayı planladığını kaydetti. Khan, "ayrım gözetmeden sivillere yönelik saldırılar, yargısız infazlar, kadınlara ve kızlara zulüm, çocuklara karşı ve genel olarak sivil nüfusu etkileyen diğer suçları içeren iddiaların" olduğunu kaydetti. Euronews Türkçe

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