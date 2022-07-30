Ukrayna’da düzenlenen saldırıda 50 Ukraynalı asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki Olenivka yerleşimindeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu ölen esir Ukraynalı asker sayısının 50’ye ulaştığını bildirdi.

Konaşenkov, 29 Temmuz’da Ukrayna’da Olenivka yerleşim biriminin yakınlarındaki cezaevine yönelik düzenlenen füzeli saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu saldırının ABD yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS ile Kiev yönetimi tarafından “kasıtlı” olarak yapıldığını ileri süren Konaşenkov, saldırı esnasında cezaevinde 193 esir düşen Ukraynalı askerin bulunduğunu belirtti. Konaşenkov, “Füzeli saldırı sonucunda 50 esir Ukraynalı asker öldü. Ağır yaralı 73 asker de hastaneye kaldırıldı” dedi. Yaralı ve ölen askerlerin isimlerinin yer aldığı listenin Savunma Bakanlığınca yayımlandığını dile getiren Konaşenkov, “Ukraynalılara yönelik yapılan kanlı katliamdan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna yönetimini destekleyen ABD’nin sorumlu olduğunu” ifade etti. AA

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