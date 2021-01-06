'Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili sorumlular yargılanacak'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen yıl başkent Tahran üzerinde yanlışlıkla düşürülen Ukrayna yolcu uçağının vurulmasından sorumlu kişilerin adil bir mahkemede yargılanacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 8 Ocak 2020'de başkent Tahran'da yanlışlıkla ateşlenen hava savunma füzesiyle düşürülen Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağıyla ilgili sorumluların yargılanmasının önemli olduğunu belirtti.

Uçağın hata sonucu hedef alınarak düşürüldüğünü vurgulayan Ruhani, "Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili sorumlular adil bir mahkemede yargılanmalıdır. Bugün bu mahkemenin kurulması için ısrar ediyoruz. İran yargısı sorumlu ya da sorumluları kesinlikle yargılayacaktır. Bu mahkeme süreci bizim için önemlidir." diye konuştu.

Ruhani, olayın tüm boyutlarıyla açığa kavuşturularak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında ABD ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ruhani, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak Joe Biden'ın İran karşısında "geçmiş hataları telafi edebilecek" herhangi bir adımını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çekildiği nükleer anlaşmaya dönmesi halinde İran'ın da nükleer anlaşma kapsamında durdurduğu taahhütlerine geri döneceğini belirten Ruhani, "Tüm yükümlülüklerinizi yerine getirirseniz, biz de tüm yükümlülüklerimizi yerine getiririz." dedi.