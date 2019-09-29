Venedik'te belediyenin ikiye bölünmesi oylanacak

İtalya'nın önemli turizm merkezlerinden Venedik'te halk 1 Aralık tarihinde ada kısmının ana karadan ayrılması anlamına gelen belediyenin ikiye bölünmesini oylayacak.

'Biz Buradayız Venedik' isimli sivil toplum kurumu, belediyenin ikiye ayrılması sayesinde Mestre olarak bilinen nüfusu daha yoğun ana kara ile aşırı turist ziyaretine uğrayan adalar kısmının farklı sorunlarına daha iyi çözümler bulabileceğini savunuyor. Bu kurum şehrin adalardan oluşan kısmının ana karaya faşizm döneminde bağlandığını belirtiyor.

Venedik Valisi Luigi Brugnaro ise halkı referanduma katılmamaya çağırıyor. Ortalama olarak her 3 Venedikli'den 2'si 'Eski Venedik' olarak bilinen adalar kısmını terk ediyor. Venedik'in geriye kalan nüfusunun yaklaşık yarısı 65 yaş üstü insanlardan oluşuyor.

Venedik yılda yaklaşık 20 milyon turist çekerken şehrin ana karadaki post-endüstriyel ilçeleri yoğun nüfus sorunu ve nispeten daha az yatırım problemi ile mücadele ediyor.