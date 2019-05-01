'Yahudilere karşı antisemitizm fikri Müslümanlar için İslamofobiyi doğuruyor'

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi Ilhan Omar, "Yahudi toplumu antisemitizm ile hedef alan birçok insan, Müslüman toplumu da İslamofobi ile hedef alıyor." dedi.

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi Ilhan Omar, "Yahudi toplumu antisemitizm ile hedef alan birçok insan, Müslüman toplumu da İslamofobi ile hedef alıyor. Sesimizi yükseltmek ve nefrete hayır demek için hep birlikte çalışmak zorundayız." çağrısında bulundu.

Uzun süredir "antisemitik" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Omar, hafta sonu San Diego'da yapılan sinagog saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

Omar, "Yahudi toplumu antisemitizm ile hedef alan birçok insan, Müslüman toplumu da İslamofobi ile hedef alıyor. Sesimizi yükseltmek ve nefrete hayır demek için hep birlikte çalışmak zorundayız." ifadesini kullandı.

ABD'de hem Müslüman hem de Yahudilerin "beyaz ırkçılar" tarafından hedef alındığını ve bazı muhafazakarların bunları beslediğini vurgulayan Omar, "(Beyaz ırkçılar) Onlar hem camilerde hem de sinagoglarda felaketlere yol açıyorlar. Eğer topluca bu gerçeğe karşı durmazsak, hepimiz bunun acısını çekeriz." uyarısında bulundu.

CAIR'den birlik çağrısı

Öte yandan, ABD'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de (CAIR), San Diego'daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ibadet yerlerine yapılan her türlü saldırıya karşı birlik olunması çağrısı yaptı.