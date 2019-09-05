Yargı bağımsızlığı aşındı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Türkiye’de yargının bağımsızlığının ciddÎ şekilde aşındığı uyarısında bulundu.

“Hâkimlerin ve Yargının Bağımsızlığı Tehdit Altında” başlıklı bir yazılı değerlendirme yapan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Türkiye’deki yargının bağımsızlığına ilişkin görüş bildirdi. Yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu üye ülkeler arasında Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte Türkiye’yi de gösteren Mijatovic, Türk mahkemelerinin bağımsızlığının 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki Olağanüstü Hal sürecinde zarar gördüğünü söyledi. Türkiye’ye yaptığı son ziyaretinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konularına değindiğini ifade eden Mijatovic, “Türkiye’de yargı bağımsızlığının olağanüstü hal ve sonrasında ciddî şekilde aşındığı konusunda endişeliyim” dedi.

Saray’da adlî yıl açılışı tartışmaları alevlendirdi

Mijatovic Temmuz ayı başında Türkiye’yi ziyaret etmişti. Türkiye ziyaretinden sonra açıklamalar yapan Mijatovic, Türkiye’de yargının bağımsız hâle getirilmesi gerektiğini belirtmiş, “Olağanüstü Hal Uygulaması sırasında verilen zarar tamir edilmeli” açıklamasını yapmıştı. Türkiye’de 2019 - 2020 Adlî Yıl Açılış Töreni’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilmesi “yargı bağımsızlığı” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Adlî yıl açılışının Cumhurbaşkanı’nın himayesinde gerçekleştirilmesinin yargının bağımzılığına zarar vereceğini ileri süren 52 baro töreni boykot etmişti.

Avrupa Konseyi standartlarına aykırı

DW Türkçe’nin haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili anayasa değişikliklerinin Avrupa Konseyi standartlarına “açıkça aykırı olduğunu” konusunda fikrini dile getirdiğini söyleyen Mijatovic, “Bazı hükümetler ve politikacılar yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını ve verimliliğini korumak ve güçlendirmek yerine, yargıya müdahale ediyor ve hatta hakimlere yönelik tehditlere başvuruyorlar” dedi. Mijatovic, Avrupa kurumlarının hukuk devleti ilkeleri ve yargı bağımsızlığının korunmasına yönelik daha fazla çaba içinde olmaları gerektiğine de vurgu yaptı.