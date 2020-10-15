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15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yarısı, son 30 yılda yok oldu

15 Ekim 2020, Perşembe 19:11
Yeni bir araştırma, Avustralya’nın Büyük Set Resifi’ndeki mercan popülasyonunun yüzde 50’sinin, iklim değişikliğinden kaynaklı, yok olduğunu ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, Avustralya’nın Büyük Set Resifi’ndeki mercan popülasyonunun yüzde 50’sinin, iklim değişikliğinden kaynaklı, yok olduğunu ortaya koydu. Queensland, Avusturalya’daki mercan resifi araştırmacıları, Büyük Set Resifi boyunca mercan topluluklarını ve koloni boyutlarını değerlendirerek, 1995 ile 2017 arasında neredeyse bütün mercan popülasyonlarında azalma yaşandığını tespit etti. Gezegendeki en canlı deniz ekosistemlerinden biri olan mercan resifleri, bütün deniz türlerinin dörtte biri ila üçte birine yaşam döngülerinin bir noktasında ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük mercan resifi olan Büyük Set Resifi ise, yaklaşık 344 bin 400 kilometrekareyi kareyi kaplıyor ve 1500’den fazla balık türüne, 411 sert mercan türüne ve düzinelerce başka türe ev sahipliği yapıyor.

Ana sebep artan sıcaklıklar

Uzmanlar, hem sığ hem de derin su mercan türlerinde popülasyon azalmasının meydana geldiğine, ancak balıklara yaşam alanı sağlayan dal ve masa şeklindeki mercanların, rekor kıran sıcaklıkların yaşandığı 2016 ve 2017 yıllarındaki ‘ağarma’ olaylarından ağır şekilde etkilendiğini buldu. Yüksek sıcaklıklara tabii bir tepki olarak yaşanan mercan ağarması, sıcaklıklar düşmediği takdirde mercanların ölümüne yol açıyor. Büyük Set Resifi, son beş yılda birkaç kez toplu ağarma olayına maruz kaldı ve uzmanlar, resifin güney kısmının da bu yılın başlarında rekor kıran sıcaklıklara maruz kaldığını söyledi. Araştırmacılar, Proceedings of the Royal Society dergisinde yayınlanan bildiride, ‘’Kaybedecek zaman yok – sera gazı emisyonlarını en kısa sürede keskin bir şekilde azaltmalıyız’’ ifadelerine yer vererek, uyarıda bulundu.

Etiketler: mercan
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