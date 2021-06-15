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16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yemen’in bir de parası değer kaybetti

15 Haziran 2021, Salı 18:00
Yemen’de yerel para birimi riyalin son dönemde yabancı para birimleri karşısında yaşadığı hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, uzun yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle zaten zor şartlar altında bulunan halka ikinci büyük darbeyi vurdu.

Yaşanan insanî krize ve çatışmaların durması için yapılan çağrılara  rağmen süren iç savaş, Yemen’in zayıf ekonomisi ve altyapısını yıkımın eşiğine getirdi. Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük insanî felâketinin yaşandığı Yemen’de halkın içinde bulunduğu durum büyük bir drama dönüştü. Yerel para biriminin değer kaybetmesini halk Suudi Arabistan’da ikamet eden hükümet yetkililerinin sessizliğine bağlayarak yetkililere tepki gösterirken, Yemen hükümeti ise bu durumu Husilerin hükümete yaptığı darbeyle ilişkilendiriyor.       Hükümet, Yemen riyalinde yaşanan hızlı değer kaybını durdurmak için bazı önlemler aldığını açıklasa da sahada somut bir değişiklik olmadı. Altı yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği Yemen’de, riyaldeki  hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80’lere ulaştı. İç savaşın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bugün bir dolar yaklaşık 940 riyalden işlem görüyor.

AA

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