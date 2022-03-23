Zelenskiy: Rusya ile müzakereler zor ve tartışmalı olarak devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenskiy, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz." dedi. Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu. Hafta içinde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin yapılacağına dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerinin uygulanabileceğini ifade etti. AA

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