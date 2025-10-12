"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

47 yılın hatırasını topladım (3)

Durmuş Ali İnci
12 Ekim 2025, Pazar
Günler, aylar hızla geçiyordu. Horasan'da Manisalı uzun öğretmen" diye tanınmıştık.

Medresede her gün yatsı namazı cemaatle kılınır, uzun kış gecelerinde Risale-i Nur'dan tefekkür ettiren dersler devam ederdi. Rahmetli Zeki emminin tavşan kanı çayları içilirken hatıralar muhabbetle anlatılırdı. 

Otelden bozma evimizde tahtakuruları ile mücadeleyi kaybetmiştik. Kabaran derilerimizi kaşıyarak yırtmaktansa bir kamyonetlik eşyamızı kolayca Hacı Nadim Ağabeyin mutfaksız, iki odadan ibaret evinin arka cephesindeki eklenti yere taşımıştık. Kirası ucuz, eşyalarımıza da denkti. En güzeli ev sahibimiz Hacı Nadim Ağabey önümüzde, unutulmaz hatıralarıyla halen hatıramızdan hiç eksik olmayan Hacı Muhlis (rahmetli) ve eşi, eşimin annesi gibi her şeyi Risalet Ablası vardı. İkimizin de zeminde boşluğa açılan bir penceremiz vardı. Zaman zaman çocuk yaştaki oğlu eşime seslenirdi. "İkbal Teyze annem zıkkım içir. Sen de gel" diye çaya davet ederdi. 

İlkokul beşinci sınıfları okutuyordum. Hepsine küçük, dışı kalın kaplı birer defter hediye etmiştim. Nurlardan iman derslerini kısaca yazdırıyor, sınıfta izah edip anlatıyordum. Hatta kara tahta önünde sınıfın huzurunda iki talebemizi münazara ettiriyordum. Cuma günleri sabahtan din dersimizi medresede iman hakikatlerini okuyup anlatarak yapardık. Cuma vaktinde kızlar evlerine yemeğe giderken erkek talebelerimizle Cuma namazımızı medrese yanındaki küçük, şirin camide kılar, bir şeyler atıştırdıktan sonra okula dönerdik. Çocukların hepsi namaza başladığı gibi ailelerini de namaza teşvik ediyorlardı. Bu güzel hale en çok sevinen anne, babalardı. Tabiî ki fitne ateşi sürekli yanıyor kalpleri mühürlenmiş dinsizler boş durmuyordu. Bir gün hiç unutamadığım bir hadise ile karşılaştım. 

O tarihlerde şimdiki İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri yerine sadece ilköğretimden mesul "İlköğretim Müdürlüğü" vardı. Horasan'da ataması gayr-i resmî vazifeye başladıktan bir ay sonra yapılan ağa oğlu bir müdürümüz vardı. İki metreye yakın boyu, başında uzun çelenkli, tepesi bezden düğmeli şapkası, uzun neredeyse dizine inen palto gibi bir ceketi, hele ceketinin iki yan cebi vardı ki her biri kese gibi kocamandı. Sağ kesimin okuduğu gazete Tercüman, sol kesimin gazetesi Cumhuriyet'ti. Rahmetli Bülent Ecevit'in Başbakan olduğu 1977 dönemiydi. Müdürümüz tarafsız olduğu için ceketininin sağ cebinde katlanmış, sadece "Ter" kısmı görünen Tercüman gazetesi bulunurdu. Sol cebinde ise katlanarak sadece "Cum" yazısının okunduğu Cumhuriyet gazetesi ile gezerdi. Sağ ve solu birarada taşıyan bu müdürümüze de "Ter-Cum Müdür” derdik. Tiren istasyonu altındaki okulumuzdan Hükümet konağı görünürdü. Toprak yol şeklindeki caddenin bir tarafında demiryolu, diğer tarafı boştu. İlköğretim Müdürümüz hükümet konağından çıkıp uzun ve hızlı adımlarla okulumuza doğru gelmekte imiş. Çok kızdığında öğretmene tokat atar, ziyaretinde görevde bulamadığı öğretmenlerin maaşlarını ödetmezdi. O zaman maaşlar mutemet eliyle Horasan'da "Kara Galip" tarafından ödenirdi. 

Okul müdürümüz koridorlardan bağırıyordu. İlköğretim Müdürümüz geliyor. Herkes sınıfları terkedip kaybolsun. Büyük bir gürültü ve uğultu arasında çocukların korku dolu çığlıkları yankılanıyordu. Öğretmenler korkudan okulu terk etmişti. İkinci kattaki sınıfımda öğrencilerimle derse devam ediyorduk. 

Âdeta tekmeyle açılır gibi açılan kapı arka duvara çarparak gürültüsü etraftan yankılanmıştı.

[Ter-Cum Müdür] "Sen bu çocukları, hem de kız çocuklarını da beraber bilinmeyen yerlere götürmüşsün?" diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu.  (Devamı var) 

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

    Avrupa ile nükleer müzakere düşünmediğini açıklayan İran: ABD ile ''adil ve dengeli'' diyaloğa hazırız

    Hizbullah: Asla silah bırakmayacağız; bu bizim kırmızı çizgimizdir!

    Norveç, İsrail'i 5-0 yendi - Maç boyunca Filistin'e destek, İsrail'e öfke yağdı; binlerce kişi İsrail'i protesto etti!

    Gözler Mısır'daki 13 Ekim tarihli Gazze zirvesinde - Trump da katılacak

    Afganistan-Pakistan sınırında çatışma yaşandı

    Enflasyonda güzel haber yok

    En düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altın alınamıyor

    Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı

    Türkiye, Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti

    Kastamonu-Taşköprü'de tur midibüsü devrildi: 25 kişi yaralandı

    Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'e fırtına uyarısı!

    İsrail mallarına boykot sürecek - Ahlâkî bir zorunluluk

    Mansur Yavaş hakkında soruşturma talebi

    New York yönetimi sosyal medya şirketlerini dava etti

    "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu"

    İsrail 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyuyor

    Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın

    Ticaret savaşı yeniden alevlendi - Trump: Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman ve Eyüp Sultan
    Genel

    Afganistan-Pakistan sınırında çatışma yaşandı
    Genel

    Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı
    Genel

    Gözler Mısır'daki 13 Ekim tarihli Gazze zirvesinde - Trump da katılacak
    Genel

    Norveç, İsrail'i 5-0 yendi - Maç boyunca Filistin'e destek, İsrail'e öfke yağdı; binlerce kişi İsrail'i protesto etti!
    Genel

    Hizbullah: Asla silah bırakmayacağız; bu bizim kırmızı çizgimizdir!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Avrupa ile nükleer müzakere düşünmediğini açıklayan İran: ABD ile ''adil ve dengeli'' diyaloğa hazırız
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.