Kâinatın lambası ve sobası: Güneş (2)

Güneş, yapısı itibariyle dış kısmında yaklaşık 5 milyon °C, çekirdek kısmında ise 15 milyon °C sıcaklığa sahiptir. Yeryüzünün ısınmasına dikkat ettiğimizde, rahîm ve hakîm bir kudretin tekvini kanunlarına tam bir itaatle semavat ve yeryüzünün ısıtıldığını görürüz. Sobaya, radyatöre ya da ısı veren bir cisme ne kadar yakınsanız o kadar çok ısınırsınız.

Fakat yerden yükseldikçe her 100 metrede sıcaklığın yaklaşık 0,5 °C azalması dikkat çekicidir. Sıcak sobaya yaklaştıkça sıcaklığı daha çok hissederiz; ancak yerden yükselip Güneş’e yaklaştığımız hâlde sıcaklık azalır. Peki, niçin Güneş’e yaklaştıkça sıcaklık düşüyor?

Isınma Neden Yerden Başlar?

Çoğu insanın aklına şu soru gelir: Güneş’e yaklaştıkça sıcaklık artması gerekmez mi? Peki neden dağlara çıktıkça hava soğur? Bunun sebebi oldukça dikkat çekicidir: Güneş havayı doğrudan ısıtmaz; önce yeryüzünü ısıtır.

Süreç şöyle gerçekleşir: Güneş ışınları toprağa, denizlere ve kayalara ulaşır.

Yeryüzü bu enerjiyi emer ve ısınır. Isınan yeryüzü alt atmosferi ısıtır. Isınan hava yükselir, yükseldikçe genleşir ve soğur. Bu yüzden ortalama olarak her 100 metrede sıcaklık yaklaşık yarım derece azalır. Yani bizi ısıtan doğrudan Güneş değil, Güneş’in ısıttığı yeryüzüdür.

Hayat İçin Hassas Mesafe

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe, hayatın devamını mümkün kılacak şekilde son derece hassas bir dengede tutulmuştur. Dünya biraz daha yakın olsaydı yüzey sıcaklıkları canlılığı imkânsız hâle getirecek kadar artardı. Biraz daha uzak olsaydı gezegen buzlarla kaplı olurdu. Bu orta konum; suyun sıvı kalmasını, atmosferin dengede olmasını ve canlılığın sürmesini sağlar. Gündüz-gece döngüsü, mevsimler ve iklim farklılıkları bu büyük denge sisteminin doğal sonuçlarıdır.

Sıcaklık Dengesinin Korunması

Dünya’nın 24 saatlik dönüşü sayesinde yeryüzü aşırı ısınmaz, gece boyunca soğuma gerçekleşir ve sıcaklık dengelenir. Bu döngü, gezegen genelinde yaşanabilir sıcaklık aralığını korur. Aynı zamanda canlıların biyolojik ritmini belirler; uyuma, uyanma, beslenme ve dinlenme gibi faaliyetler bu 24 saatlik biyolojik saatle düzenlenir.

Sessiz Bir Nizam ve Sürekli Hizmet

Güneş, milyarlarca yıldır hiçbir müdahale olmadan ışık ve enerji üretmektedir. Ne sönmekte ne de dengesini kaybetmektedir. Bu düzen, gök cisimlerinin belirli yörüngelerde çarpışmadan hareket etmesini sağlayan ince bir nizamı gösterir. Bu sistemde rastlantı veya başıboşluk yoktur; her şey ölçü, hesap ve denge ile işlemektedir. Güneş, bu düzen içinde yalnızca bir gök cismi değil, kâinata yayılan kudret ve hikmetin önemli bir işaretidir.