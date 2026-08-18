"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Kütüb-i Sitte nedir, hadisler nasıl korundu? (1)

Mehmet CEBE
18 Ağustos 2026, Salı
Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın insanlığa gönderdiği son İlâhî kitaptır. Onu en güzel şekilde açıklayan, yaşayan ve hayata tatbik eden ise Resul-i Ekrem Efendimizdir (asm). Bu sebeple Biz Müslümanlar ve âlimlerimiz Kur’ân’dan sonra Hz. Peygamber’in sözlerine, fiillerine ve tasdiklerine büyük önem veriyoruz. Ve bunlara “hadis”, hadislerin ortaya koyduğu örnek yaşayışa ise “sünnet” adı verilir.

Ashab-ı Kiram, Resûlullah’ın (asm) her sözünü büyük bir dikkatle dinliyor, ezberliyor ve gelecek nesillere eksiksiz ulaştırmaya çalışıyordu. Güçlü hafıza kültürü sayesinde hadisler önce sözlü olarak muhafaza edildi. Bunun yanında Abdullah b. Amr b. Âs gibi bazı Sahabîler hadisleri yazıya da geçiriyordu. Böylece sünnet, daha Asr-ı Saadet’ten itibaren hem hafızalarda hem de yazılı sahifelerde korunmaya başlandı.

İslâm’ın geniş coğrafyalara yayılması ve Sahabîlerin birer birer vefat etmeye başlaması üzerine hadislerin sistemli şekilde toplanması ihtiyacı doğdu. Hicrî İkinci Asır’dan itibaren hadisler büyük bir titizlikle derlenmeye başlandı. Hadis âlimleri, bir rivayeti kabul etmeden önce onu nakleden kişilerin güvenilirliğini, hafızalarını, ahlâklarını ve birbirleriyle görüşüp görüşmediklerini araştırıyorlardı. Bu titiz çalışma, dünya ilim tarihinde benzeri az görülen bir ilmî tenkit metodunun doğmasına vesile oldu.

Bu uzun ve meşakkatli çalışmaların neticesinde, Hicrî Üçüncü Asır’da hadis ilminin en güvenilir kaynakları kabul edilen altı büyük eser ortaya çıktı. Bunlara Kütüb-i Sitte, yani “Altı Kitap” adı verildi. Bu eserler; Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Tirmizî, Sünen-i Nesâî ve Sünen-i İbni Mâce’dir. Özellikle Sahih-i Buharî ile Sahih-i Müslim, hadis seçimindeki üstün titizlikleri sebebiyle “Sahîhayn” adıyla anılmış ve İslâm âlimleri tarafından en güvenilir hadis kaynakları arasında kabul edilmiştir.

Bediüzzaman Said Nursî, Sünnet-i Seniyyeyi Kur’ân’ın hayata yansıyan en güzel tefsiri olarak değerlendirir ve ona ittibanın hem dünya hem de ahiret saadetine vesile olduğunu ifade eder. Gerçekten de sünnet, Kur’ân’ın nasıl yaşanacağını gösteren en güvenilir rehberdir.

Bugün Kütüb-i Sitte’yi okurken sadece hadis metinlerini değil, onları bize ulaştırmak için ömürlerini ilme adayan büyük muhaddislerin emeklerini de hatırlamak gerekir. Onların gösterdiği ilmî titizlik sayesinde Resulullah’ın (asm) sünneti asırları aşarak günümüze kadar güvenilir şekilde ulaşmıştır. Önümüzdeki yazıda bu büyük eserlerin ilki olan Sahih-i Buharî‘yi ve müellifi İmam Buharî’nin ilim yolculuğunu ele alacağız.

Kaynakça:

Kur’ân-ı Kerîm; Sahih-i Buhârî (Mukaddime ve İlim bölümü); Sahih-i Müslim (Mukaddime); TDV İslâm Ansiklopedisi, “Kütüb-i Sitte” ve “Buhârî” maddeleri; İbrahim Canan, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar (11. Lem’a) ve Mektubat (19. Mektup)

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya karanlıkta kaldı

    86 bin öğretmen güvencesiz

    Okul masrafları cep yakacak

    Fransa'nın batısında yangın kontrol altına alındı: 1700 hektar alan kül oldu

    Husiler, Babulmendeb bölgesine 5 balistik füze ile saldırı düzenledi

    Yapay zeka şirketleri kitapları imha ediyor!

    Mısır’daki mahkûmlar da ümmetin birer parçasıdır

    Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın imzalanmasından büyük memnuniyet duydu

    Herkes kaybediyor

    İsrail yine katliam yapıp Lübnan’ı suçladı

    Sermaye göçüyor

    Silahsız soykırım

    Körfez’de isyan

    Deprem davalarında görülmemiş hukuksuzluklar

    Şehit kızı: Kabullenmemizi beklemeyin

    'Meyveye sadece bakıyoruz'

    Erdoğan: AB üyeliği artık önceliğimiz değil

    Süleymancılardan sessiz yürüyüş - Alihan Kuriş tutuklandı

    Hamas heyeti Filistin ile ilgili gelişmeleri görüşmek için Kahire'ye gidecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.