Bir sevda idi öğretmen olmak (12) - Tepeköy staj grubu

Gündüz vakti dokuz kişi, dokuz ayrı akılla bir senaryo kurgulamıştık.

Her birimiz farklı ihtimalleri düşünüyor, en ince ayrıntısına kadar plan yapıyorduk. Bu senaryonun başrol oyuncuları ise ben ve arkadaşım Hikmet’ti. Amacımız basitti ama uygulaması cesaret ve kararlılık gerektiriyordu.

Akşam ikinci etütten biraz erken çıkıp yatakhaneye herkesten önce girdim. İçimde hem heyecan hem de biraz tedirginlik vardı. Öfkeli bir tavır takınarak doğrudan Hikmet’in yatağına yöneldim. Çarşaflarını, yatak örtüsünü, yastığını sağa sola fırlatarak ortalığı darmadağın ettim. Yaptığım işin rol gereği olduğunu biliyordum ama yine de dışarıdan bakıldığında oldukça sert bir görüntü oluşmuştu. Tam o sırada diğer arkadaşlar da yatakhaneye doluşmaya başlamıştı. Herkesin yüzünde şaşkınlık okunuyordu.

Planladığımız gibi Hikmet en son geldi. Yatağını o halde görünce bir an durdu, sonra öfkeyle bağırdı: Kim dağıttı burayı? Çıksın ortaya!

Ben de sessizce oturduğum yatağımdan birden fırladım: Ben dağıttım! Ne yapacaksan yap!

Sözlerim ortamdaki gerilimi bir anda yükseltti. Hikmet üzerime yürüdü, ben de karşılık verdim. Derken şaka gibi başlayan bu kurgu, gözler önünde gerçek bir kavgaya dönüştü. İtiş kakış, bağrış çağrış derken ortalık iyice karıştı. Herkesin zihninde aynı soru vardı: “Bunlar neden kavga ediyor?”

Oysa bu yaşananlar, ertesi gün açıklanacak staj grupları öncesinde kurguladığımız bir plandan ibaretti.

Zeytinliköy grubundaki arkadaşlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda, gruplar arasındaki dengeyi değiştirecek bir düzenleme yapmıştık. O gruptan bir kişi çıkarılmış, benim ayrılmış gibi göründüğüm Tepeköy grubuna dahil edilmişti. Böylece görünürde grup yine dokuz kişi kalıyordu. Ancak işin perde arkasında ben de o grubun bir parçasıydım ve sayımız aslında ondu. Bu küçük ama etkili manevra ile istemediğimiz bir arkadaş açıkta kalmış, planımız da başarıyla işlemişti.

Ertesi sabah sınıfta üç ayrı staj grubu yerini almıştı. Herkes sonucu merakla bekliyordu. Mülazım hocamız içeri girer girmez ben vakit kaybetmeden asıl grubum olan Tepeköy grubuna katıldım. Bu hamleyle birlikte grup tamamlanmış oldu. Açıkta kalan Mehmet ise istemese de diğer gruba dahil olmak zorunda kaldı.

Artık biz, birbirine güvenen, aynı hedefe kilitlenmiş on kişilik sağlam bir ekip olmuştuk.

Kafadar on arkadaş… Aynı yola baş koymuş, aynı heyecanı paylaşan bir ekip…

Ve artık Tepeköy yolcusuyduk.

