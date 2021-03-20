1,5 milyon mezun atama bekliyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, atanamayan üniversite mezunlarının beklentilerini gündeme getirerek, farklı branşlarda 1.5 milyona yakın üniversite mezunun atama beklediğini söyledi.
Her geçen yıl katlanarak artan üniversite mezunlarının kamuya atanamamasının Türkiye’nin kanayan yarası haline geldiğini söyleyen Gürer, atanmayan öğretmen, atanmayan sağlıkçı, atanmayan mimar, atanmayan mühendisler, atanmayan iktisadî ve idarî bilimler fakültesi mezunlarıyla 1,5 milyona yakın insan atama beklediğini bildirdi. Gürer, “ Okul var, mezun var, atama yok” diyerek, kamuya sınırlı sayıda atama yapılmasının, atama bekleyen üniversite mezunları üzerinde meydana getirdiği hayal Millî Eğitim Bakanlığı’nda 130 bin öğretmen açığı olmasına rağmen 20 bin öğretmen atamasının yapılmasını eleştiren Gürer, en az 60 bin öğretmenin atamasının yapılması gerektiğini anlattı.
Ankara - Fatih Karagöz