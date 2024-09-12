1 milyon öğrenci taşımalı eğitime devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde taşımalı eğitim kapsamında ilköğretim düzeyinde 618.056, ortaöğretim düzeyinde ise 394.644 öğrenci taşımalı eğitim sistemine dahil edildiğini açıkladı.

Taşımalı eğitimi biteceği sözlerinin boşlukta kaldığını söyleyen Gürer, “Geçtiğimiz yıl taşımalı eğitimde taşınan 1 milyon 12 bin öğrenci, bu yıl da taşımalı eğitim alacak. İlköğretimde 618 bin, ortaöğretimde 394 bin öğrenci geçtiğimiz yıl taşımalı eğitim almıştı. Taşımalı eğitimin kaldırılacağı ifade ediliyordu. Kırsalda köy okulları kapandığı için taşımalı eğitim bir zorunluluk haline geldi. Taşımalı eğitimde özellikle saat uygulaması değişmediği takdirde, erken saatte okula gitmek zorunda olan çocuklar uykulu şekilde okula gidiyorlar. Kimileri de yolda olumsuzluklar yaşıyor. Bunun yanında okul-veli ilişkisi kopuyor çünkü köydeki anne-baba, okula gidip çocuğu ile yeterince ilgilenemiyor. Bu nedenle de kırsaldan okul olan yerlere göç devam ediyor. Taşımalı eğitim bitecek denmişti; oysa bu yıl da devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul - Mücahit Ak