100 bin öğrenci ‘sıfır çekti’

Bu yıl barajın kaldırıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda 96 bin 518 aday Temel Yeterlilik Testi’nde 100’den az puan aldı.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Geçen yılki YKS’de 23.691 olan bu sayıdaki artış, sınava giren aday sayısındaki artışı da katlayarak 4 kattan fazla yükselmiştir” dedi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2022-YKS’den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150; SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı. Bu yıl barajın kaldırılmasının ardından TYT’de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 olurken; 96 bin 518 aday da 100 puan altında kalarak TYT’den ‘sıfır çekti’.

anka - Ankara