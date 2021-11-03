200 ülke var, ilk 200’e giren üniversitemiz yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Millî Eğitim Bakanlığı’na ait bütçe kanun teklifli görüşülüyor.

Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın’a; “Konuşmanızı zevkle dinledik, ama bir noktada katılmıyorum. O da ‘eksikleri söylemenin ne faydası var.’ Çok büyük faydası var. Eksikliklere odaklanmak ülkenin geleceği açısından çok faydalıdır. Sürekli olup biteni kutsamak ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Hatta ülke bugün büyük zarar görür. Bunun için yeri geldiğinde acımasızca eleştirmek lâzım” dedi. Şener, Türkiye’deki üniversitelerin dünya sıralamasının geride kaldığını ifade ederken şunları söyledi: “204 devlet ve vakıf üniversitesi, dünya üniversite sıralamasında bir bakıyorsunuz ilk yüze giren bir tane üniversite yok. 2021 yılı itibariyle söylüyorum, ilk 200’e giren üniversitemiz yok. Dünyada Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke var; 7, 8 de üye olmayan var. Toplam 200 diyelim. Dünyada 200 ülke var, ilk 200’e giren tek bir tane üniversitemiz yok. İlk 300’e, 400’e giren üniversitemiz de yok.

Ankara - anka