29 hafız icazetlerini aldı

Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı’nın düzenlediği hafızlık eğitimini tamamlayan 29 talebe, icazet belgesi aldı.

Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberleyerek hafızlık eğitimini bitiren 13-15 yaş arası 29 talebe için Fatih Camii’nde icazet merasimi düzenlendi.

Programda hafız öğrenciler Kur’ân-ı Kerîm’den âyet ve sûreler okudu. Programda konuşan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye’de hafızlık eğitiminde yeni bir anlayışın olduğunu belirterek, “Hem İslami ilimleri çok iyi bilen hem de Kur’ân ile çok iyi şekilde ahlaklanmış, aynı zamanda dünyayı çok iyi bilen insanlar oluyorlar. Dolayısıyla bu 29 evlâdımızdan beklentimiz, inşallah okullarını en güzel şekilde bitirecekler, hayatları boyunca hafızlıklarını çok diri tutacaklar. Aynı zamanda hangi mesleği seçerlerse seçsinler o mesleklerinde de birer yıldız olacaklar. Dünyada hangi gelişmeyi keşfederlerse keşfetsinler Kur’ân onların ışığı olacak diye temenni ediyorum.” diye konuştu.